Adana'da yapılacak yardımlar değerlendirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da yapılacak yardımlar değerlendirildi - Son Dakika

Adana'da yapılacak yardımlar değerlendirildi

6 saat önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında düzenlenen toplantıda sel mağduriyeti yaşayan vatandaşlara yapılacak yardımlar değerlendirildi.

Adana'da yapılacak yardımlar değerlendirildi, System.String[]

Adana Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında düzenlenen toplantıda sel mağduriyeti yaşayan vatandaşlara yapılacak yardımlar değerlendirildi.


Valilik makam toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Vali Yardımcıları Murat Süzen ve Zafer Öz, merkez ilçe kaymakamları, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ve ilgili diğer yetkililer katıldı.


Vali Demirtaş toplantı sırasında yaptığı kısa açıklamada, sel felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde çalışıldığını belirterek karşı karşıya kalınan afeti en az hasarla atlatmak için herkesin büyük bir özveri gösterdiğini kaydetti. Devletin destekleriyle vatandaşların yaralarının en kısa sürede sarılacağını ifade eden Vali Demirtaş, "Bizler her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Adana'mızın başına gelen bu felaketi hep birlikte atlayacağız. Herkesin bu hususta üzerine düşen sorumlulukları layıkıyla yerine getireceğine inanıyorum" dedi.


Toplantıda, Adana'da etkisini gösteren olumsuz hava koşullarından doğan mağduriyetlerin giderilmesi için yapılacak yardımların yanı sıra olay anında AFAD tarafından yapılacak ani yardımlar detayları ile ele alındı. - ADANA

Mahmut Demirtaş, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Somali'de bombalı araçla saldırı! 2'si Türk vatandaşı 90 kişi yaşamını yitirdi
1994'te teröristlerin saldırdığı köyde dev Türk bayrağı dalgalanıyor Bedava halı ve paspas için birbirlerini ezdiler Bakan Kurum, Boğaz'daki gemi kazasını örnek gösterip Kanal İstanbul açıklaması yaptı

Son Dakika Haberleri
21:21 Karamollaoğlu: Yerli otomobilin yüzde 100 yerli yapılabilmesi bizim her zaman... - Son Dakika
21:20 Ramayan Programı bu sene 4 gün sürecek - Son Dakika
21:19 Orgeneral Çetin'den terörle mücadelede kararlılık vurgusu - Son Dakika
21:18 Beyaz Kalpler'den yenilenebilir enerji atağı - Son Dakika
21:18 63 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
21:12 Bakan Kurum, Boğaz'daki gemi kazasını örnek gösterip Kanal İstanbul açıklaması yaptı - Son Dakika
20:25 Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 21:21:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da yapılacak yardımlar değerlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]