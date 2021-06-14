Adana İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 326 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 07-13 Haziran'da güvenlik ve asayişin temini açısından uygulama yaptı.
Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 326 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda, 43 ruhsatsız tabanca, 21 ruhsatsız tüfek, 11 kuru sıkı tabanca, 415 fişek, 72 kartuş, 1 çalıntı otomobil ve 7 çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Ayrıca kumar ve bahis oynattığı tespit edilen bir iş yerine de işlem yapıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adana'da yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 326 kişi yakalandı - Son Dakika