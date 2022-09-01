Uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

01.09.2022 09:52
Uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Adana'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

Adana'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu satışı yapan 5 şüpheliyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, belirlenen 5 ayrı adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda ise 880 uyuşturucu hap, 23 gram eroin, 15 gram bonzai, 2,48 gram metamfetamin ve 2 hassas terazi ele geçirdi.

Öte yandan ekipler, bir kargo şirketinin dağıtım merkezinde, yüklü miktarda uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Adrese giden ekiplerin yaptığı aramada bir koli içerisinde 13 kilogram esrar ele geçirdi. Konuyla ilgili çalışma yapan polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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