Adana'da yaralı bulunan saz kedisi tedavi altına alındı - Son Dakika

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne bilgi veren ekipler, koruma altındaki türlerden olan saz kedisini Adana Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine götürdü.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Karataş ilçesinde devriye görevini yaparken yol kenarında ayağından saçmayla yaralanmış, bitkin halde saz kedisi buldu.

Adana 'da ayağından saçmayla yaralanmış halde bulunan saz kedisi tedavi altına alındı.

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