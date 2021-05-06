Yaralı caretta caretta tedavi altına alındı - Son Dakika

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde sahilde bulunan yaralı caretta caretta tedaviye alındı.

Kemalpaşa Mahallesi'nde sahil kenarında yaralı bir caretta caretta olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri, caretta carettayı battığı kumdan çıkararak, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Başından yaralandığı belirlenen caretta caretta tedavi altına alındı.