Adana'da yardım kolilerini taşıyan belediyeye ait kamyonet çalındı - Son Dakika

Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler yerini GPS ile belirledikleri kamyoneti Asri Mezarlık karşısında terk edilmiş halde buldu.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Balkan'ın kullandığı Yüreğir Belediyesi'ne ait 01 BDA 97 plakalı kamyonetin Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde park edildikten sonra çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Adana 'da ihtiyaç sahipleri için hazırlanan yardım kolilerini taşıyan Yüreğir Belediyesine ait resmi plakalı kamyonet çalındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Abdullah Gül'den çoklu baro yalanlaması: Ben önermedim

Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi