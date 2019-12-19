Adana'da yargılanan FETÖ sanığı 21 eski öğretmenden birine 8 yıl 9 ay hapis - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da yargılanan FETÖ sanığı 21 eski öğretmenden birine 8 yıl 9 ay hapis - Son Dakika

Adana'da yargılanan FETÖ sanığı 21 eski öğretmenden birine 8 yıl 9 ay hapis

6 saat önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz yargılanan eski öğretmen 21 sanıktan biri 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin beraatine karar verildi.

Adana'da yargılanan FETÖ sanığı 21 eski öğretmenden birine 8 yıl 9 ay hapis, System.String[]

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz yargılanan eski öğretmen 21 sanıktan biri 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin beraatine karar verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Sanık R.K. savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını belirterek, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanık Ali Çinkır'ın FETÖ'nün asker yapılanmasında "mahrem imam" olduğu gerekçesiyle üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Çinkır'ı 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:50 Kaynak: AA
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