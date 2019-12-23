Adana'da yargılanan FETÖ sanığı eski savcıya 7 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski savcı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Muammer Taha Ekim ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Ekim, FETÖ/PDY üyesi olmadığını öne sürerek, "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanığın ByLock kullanıcısı olması, darbe girişiminin ardından İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan Almanya'ya gitmeye çalışması hususları dikkate alınarak üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Muammer Taha Ekim'i, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutuklulukta kaldığı süreyi göz önünde bulundurup tahliye etti.