Adana'da yargılanan PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da yargılanan PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Adana'da yargılanan PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

6 saat önce

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da yargılanan PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi, System.String[]

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık Fayık Bulut ve avukatı hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Bulut, terör örgütü üyesi olmadığını ileri sürerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Silahlı bir eyleme katılmadım. PKK/KCK'nın şehir yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. Beraatimi talep ederim." dedi.

Duruşma savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Fayık Bulut'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Adana, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:20 Kaynak: AA
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