Son Dakika Haberleri: Adana'da yargılanan terör örgütü DHKP-C sanığına 9 yıl hapis cezası
Son Dakika Güncel Adana'da yargılanan terör örgütü DHKP-C sanığına 9 yıl hapis cezası

Adana'da yargılanan terör örgütü DHKP-C sanığına 9 yıl hapis cezası

7 saat önce

Adana'da terör örgütü DHKP-C soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan sanık, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da yargılanan terör örgütü DHKP-C sanığına 9 yıl hapis cezası, System.String[]

Adana'da terör örgütü DHKP-C soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan sanık, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri bulunan firari sanık Hasan Farsak'ın avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın DHKP-C terör örgütünün organize ettiği eylem ve faaliyetlere katıldığı ve örgüt adına şifreli telefon görüşmeleri yaptığını belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı ise esas hakkındaki mütalaayı kabul etmediklerini ve müvekkilinin terör örgütü DHKP-C üyesi olmadığını ileri sürerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Hasan Farsak'ı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırarak, hakkında çıkarılan tutuklanmak üzere yakalama emrinin devamına karar verdi.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:46 Kaynak: AA
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