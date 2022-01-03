Adana'da yarışta attan düşen apranti hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Adana'da, Yeşiloba Hipodromu'ndaki yarışta attan düşen apranti, hastanede tedavi altına alındı.
TJK'nin Adana Yeşiloba Hipodromu'ndaki 6. koşusunda, 1300 metre kum pistteki yarışta, "Akyele" isimli safkan ile koşan apranti Aziz Akdemir düştü.
Sağlık ekipleri, apranti Akdemir'e müdahale etti.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Akdemir, 112 Acil Servis ekibince, kontrol amacıyla kentteki bir hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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