Adana'da yasa dışı avlanan 6 balıkçıya 65 bin 9745 lira ceza - Son Dakika
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Adana'da yasa dışı avlanan 6 balıkçıya 65 bin 9745 lira ceza

26.04.2022 08:39
Adana'da yasa dışı avlanan 6 balıkçıya 65 bin 9745 lira ceza

Adana'da yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen 6 kişiye 65 bin 9745 lira para ceza uygulandı.

Adana'da yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen 6 kişiye 65 bin 9745 lira para ceza uygulandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde, misina ağı ile su ürünleri avladığı tespit edilen 3 balıkçıya 6 bin 534 lira, ışıkla avcılık belgesi düzenlenmemiş gemide ışıkla avcılığa ilişkin teçhizat bulunduran 3 balıkçıya 59 bin 440 lira olmak üzere toplam 65 bin 974 lira para cezası uygulandı. - ADANA

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Akdeniz, Adana, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da yasa dışı avlanan 6 balıkçıya 65 bin 9745 lira ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da yasa dışı avlanan 6 balıkçıya 65 bin 9745 lira ceza - Son Dakika
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