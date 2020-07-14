Adana'da yasa dışı bahis çetesine 14 tutuklama - Son Dakika

ADANA'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir çetenin internet üzerinden yasadışı bahis oynattığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından da çete üyesi oldukları saptanan 38 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 10 Temmuz sabahı, Adana ile Aydın, Isparta, Bursa, Trabzon, İzmir, Zonguldak, İstanbul ve Kocaeli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 27 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Operasyon yapılan evlerde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjörde basılı 3 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 21 bin 550 lira, 13 bilezik, 8 tam altın, 11 yarım altın, 7 çeyrek altın, 4 bilgisayar, 23 cep telefonu ve çok sayıda banka kartı ele geçirildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile yapılan çalışma sonunda da 6 aylık hesap hareketleri toplam 12 milyon lira olan 372 hesap bloke edildi.

BANKA HESABINI KULLANDIRANLARA MAAŞ BAĞLAMIŞLAR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Ukrayna ve Gürcistan üzerinden bahis oynattığı belirlenen çetenein liderinin de KKTC'de yaşayan Yaşam A. olduğu tespit edildi. Yaşam A.'nın çeteyi çocukluk arkadaşları ile yönettiği, polisin takibinden kaçmak için de çoğunlukla üniversite öğrencilerinin banka hesaplarını kullandığı, hesaplarını kullandıranlara da 3 bin ila 10 bin lira arasında maaş verdiği öne sürüldü.

6 AYLIK HESAP HAREKETİ 100 BİN LİRA

Öte yandan, operasyonda gözaltına alınan üniversite öğrencilerinden F.Y.'nin 6 aylık hesap hareketinin 100 bin lira olduğu belirlenirken, çete yöneticileriyle Adana'da komşu oldukları iddia edildi. Emniyetteki ifadesinde, banka hesabının yasa dışı bahis için kullanıldığını bilmediğini öne süren F.Y.'nin, "Hesaplarında bloke olduğunu, benden hesabımı istediler. Ben de kullandırdım. Buraya yatırılan paraları harcamadım" dediği öne sürüldü.

TUTUKLANDILAR

Sorgularının ardından şüphelilerden 6'sı savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Adliyede sevk edilen 21 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 11 şüpheli ise halen aranıyor.