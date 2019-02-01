Adana'da 'Yasa Dışı Bahis' Operasyonu: 10 Gözaltı
1 saat önce
ADANA'da, İstanbul merkezli olarak düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında, 10 kişi gözaltına alındı.
ADANA'da, İstanbul merkezli olarak düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında, 10 kişi gözaltına alındı.
İstanbul merkezli yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, hakkında gözaltı kararı verilen 394 kişinin yakalanması için 40 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adana
'da da çok sayıda adrese baskın yapan polis ekipleri, 1'i kadın 10 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 08:58 Kaynak: DHA
Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 394 Kişi İçin Gözaltı Kararı
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