Adana'da yasa dışı bahis operasyonu - Son Dakika

Adana'da yasa dışı bahis operasyonu

Adana'da yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen kişilere yönelik soruşturmada 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana'da yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen kişilere yönelik soruşturmada 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Alınan bilgiye göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynatanlar ile bunlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik çalışma başlatı.

Soruşturma kapsamında 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 09:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da yasa dışı bahis operasyonu - Son Dakika
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