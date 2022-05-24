Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 32 gözaltı - Son Dakika
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Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 32 gözaltı

24.05.2022 12:10
Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 32 gözaltı

Adana'da yasa dışı bahis oynatanlara yönelik yapılan operasyonda 32 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da yasa dışı bahis oynatanlara yönelik yapılan operasyonda 32 zanlı gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 154 bin 570 lira ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik 44 ilde 314 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de bu çerçevede, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan ve oynayan 32 şüpheliyi teknik ve fiziki çalışmalar sonucu tespit etti. Ekipler çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 154 bin 570 TL ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 32 gözaltı
Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 32 gözaltı
Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 32 gözaltı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele, Adana, Bahis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 32 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 32 gözaltı - Son Dakika
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