Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı
20.11.2020 11:57
ADANA'nın Kozan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda, 9 kişi gözaltına alındı.
ADANA'nın Kozan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda, 9 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis ve dolandırıcılık olaylarına karışan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Adresleri belirlenen 9 kişi, düzenlenen baskınlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; cep telefonu, bilgisayar, flash bellek, banka kartları ve dijital materyaller ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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