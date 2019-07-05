Son Dakika Haberleri: Adana'da, yasa dışı bahis şebekesi şüphelileri adliyede
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Adana'da, yasa dışı bahis şebekesi şüphelileri adliyede

22 dakika önce

ADANA merkezli 3 ilde, internetten yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, 1'i kadın 24 kişi, adliyeye sevk edildi.

Adana'da, yasa dışı bahis şebekesi şüphelileri adliyede, System.String[]
ADANA merkezli 3 ilde, internetten yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, 1'i kadın 24 kişi, adliyeye sevk edildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeyi deşifre etti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şebekeye yönelik 2 Temmuz'da operasyon düzenlendi. Adana, Antalya ve İstanbul'da bulunan şebeke üyelerinin evlerine, şafak vakti baskın yapıldı. Operasyonda, 1'i kadın 24 kişi gözaltına alındı. Bu kişilere ait 1 lüks daire, 4 otomobil ve 1 motosiklet ile 308 banka hesabına el koyulduğu belirtildi. Emniyette sorgulanan 24 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

- Adana
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:07 Kaynak: DHA
adana, Güncel
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