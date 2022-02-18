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Son dakika haber: ADANA'DA YASA DIŞI BAHİS ŞEBEKESİNE OPERASYON - Son Dakika

Son dakika haber: ADANA'DA YASA DIŞI BAHİS ŞEBEKESİNE OPERASYON

18.02.2022 13:17

Son dakika habere göre Adana'da yurt dışında kurulan internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, şebeke liderinin de aralarında bulunduğu 42 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da yurt dışında kurulan internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, şebeke liderinin de aralarında bulunduğu 42 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği üzerinde durulan 300 bin TL değerinde altın, 130 bin TL ile 1 ruhsatsız abanca, 1 pompalı tüfek, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, hard disk ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü, operasyonun ise devam ettiği bildirildi.

Son dakika haber: ADANA'DA YASA DIŞI BAHİS ŞEBEKESİNE OPERASYON
Son dakika haber: ADANA'DA YASA DIŞI BAHİS ŞEBEKESİNE OPERASYON
Son dakika haber: ADANA'DA YASA DIŞI BAHİS ŞEBEKESİNE OPERASYON
Son dakika haber: ADANA'DA YASA DIŞI BAHİS ŞEBEKESİNE OPERASYON
Son dakika haber: ADANA'DA YASA DIŞI BAHİS ŞEBEKESİNE OPERASYON
Son dakika haber: ADANA'DA YASA DIŞI BAHİS ŞEBEKESİNE OPERASYON

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Türk Lirası, Adana, Bahis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: ADANA'DA YASA DIŞI BAHİS ŞEBEKESİNE OPERASYON - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: ADANA'DA YASA DIŞI BAHİS ŞEBEKESİNE OPERASYON - Son Dakika
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