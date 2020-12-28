Adana'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Adana'da 9 tabancanın ele geçirildiği yasa dışı silah ticareti operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

Adana'da 9 tabancanın ele geçirildiği yasa dışı silah ticareti operasyonunda 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başka bir şehirden kente araçla çok sayıda ruhsatsız silah getireceğini belirlediği iki şüpheliyi takibe aldı. Ekip, şehir girişinde aracı durdurup arama yaptı. Araçta, ruhsatsız 9 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemin ardından "yasa dışı silah ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Adana'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika

İngiltere'de koronavirüs aşısını önce olmak isteyenler 20 bin lira teklif ediyor

Taksim'de garip giyimli turisti görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Meteoroloji'den sarı alarm! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek

Canlı yayını kapattığını zannederek sunucuya "Maşallah" diyen İlber Ortaylı ilk kez konuştu: Güzele maşallah denir

Asgari ücret ne kadar olacak? Komisyon bugün dördüncü ve son toplantısını yapacak

Koronavirüs bitmeden dünyanın yeni bir derdi daha oldu: Ölü doğumlar

İngiltere Ticaret Bakanı: Türkiye'yle salı günü serbest ticaret anlaşması imzalayacağız

Polis bile şaşkın! Duvarı delerek girdikleri internet kafede oyun oynarken basıldılar