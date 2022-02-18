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Son dakika haber... Adana'da yasadışı bahis operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber... Adana'da yasadışı bahis operasyonu

18.02.2022 09:41

Edinilen son dakika haberine göre Adana'da yasadışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 50 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana'da yasadışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 50 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları sanal devriye sonrası internet üzerinden yasadışı bahis oynatılarak haksız kazanç sağlanıp devletin de zarara uğratıldığını belirledi. Bu tespitten sonra polis 50 kişilik şebekeyi savcılıktan alınan izinle 3 ay teknik ve fiziki olarak takip etti. Polis takip sonucunda bugün şafak vakti 50 zanlıyı yakalamak için operasyon yaptı.

Adana merkezli birçok ilde yapılan baskınlarda çok sayıda zanlı gözaltına alınırken bir miktar para ele geçirildi. Zanlıların evlerindeki bilgisayar ve cep telefonlarına da el konuldu. Zanlıların yurt dışındaki bahis sitelerinin üzerinden daha yüksek oranla bahis oynattığı öne sürüldü.

Gözaltına alınan zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(Fatih Keçe - Süleyman Cenk İdaye/İHA)

Son dakika haber... Adana'da yasadışı bahis operasyonu
Son dakika haber... Adana'da yasadışı bahis operasyonu
Son dakika haber... Adana'da yasadışı bahis operasyonu

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Siber Suçlarla Mücadele, Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, Bahis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Adana'da yasadışı bahis operasyonu - Son Dakika


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