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ADANA'DA YASADIŞI BAHİS ŞEBEKESİNE OPERASYON - Son Dakika

ADANA'DA YASADIŞI BAHİS ŞEBEKESİNE OPERASYON

18.02.2022 10:23

ADANA'da yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği iddia edilen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi.

ADANA'da yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiği iddia edilen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. 50 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan sanal devriye ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde eden şebekeyi deşifre etti. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takiple şüphelilerin, yurt dışında kurulan internet sitelerinden yüksek oranla bahis oynattığını saptadı. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, 50 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirilirken, şüphelilerin bilgisayar ve cep telefonlarına da el konuldu.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şebekeye yönelik operasyonların devam ettiği bildirildi.

ADANA'DA YASADIŞI BAHİS ŞEBEKESİNE OPERASYON
ADANA'DA YASADIŞI BAHİS ŞEBEKESİNE OPERASYON
ADANA'DA YASADIŞI BAHİS ŞEBEKESİNE OPERASYON
ADANA'DA YASADIŞI BAHİS ŞEBEKESİNE OPERASYON
ADANA'DA YASADIŞI BAHİS ŞEBEKESİNE OPERASYON
ADANA'DA YASADIŞI BAHİS ŞEBEKESİNE OPERASYON

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Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Bahis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA'DA YASADIŞI BAHİS ŞEBEKESİNE OPERASYON - Son Dakika


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