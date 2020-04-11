Adana'da yasağın ardından fırın ve marketlere akın ettiler (2) - Son Dakika

SAAT DOLDU, SOKAKLAR BOŞALDI

Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı kararı, Adana kent genelinde yasak uygulanmaya başlandı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağını duyanlar, gece yarısından önce fırın, market ve manavlara akın etti. Saatin 00.00 göstermesiyle birlikte sokaklar sessizle büründü. Alışverişlerini tamamlayan vatandaşlar ve fırın çalışanları, gece yarısı itibariyle evlerine döndü. Polis ve zabıta ekipleri araç megafonlarından, sokağa çıkma yasağı konusunda vatandaşları uyarırken, eczane ve fırınların yasak süresince hizmete devam edeceklerini anons etti.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA,