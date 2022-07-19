Adana'da yasak aşk dehşeti! Eşini bıçaklayan adamı şüphelendiği komşu vurdu - Son Dakika
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Adana'da yasak aşk dehşeti! Eşini bıçaklayan adamı şüphelendiği komşu vurdu

19.07.2022 10:55

Adana'da kendisini aldattığını düşünen eşini bıçakla yaralayan Aytekin Y., kadının çığlıklarını duyup olay yerine gelen Emrah K. isimli komşusu tarafından vuruldu. Aytekin Y., eşi ile Emrah K.'nin ilişkisi olduğunu öne sürerken polis ekipleri olay sonrası kaçan Emrah K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da 4 çocuklu Aytekin ve Eda Y. çifti, iddiaya göre şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süre önce ayrı yaşamaya başladı. Olay günü ise Aytekin Y., eşinin yaşadığı eve geldi. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında çiftin komşusu Emrah K. de eve geldi. Kısa süre sonra çiftin evinden bir el tabanca sesi duyuldu.

YARALI ÇİFT HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Aytekin Y.'yi tabancayla bacağından vurulmuş, Eda Y.'yi ise bıçakla sırtından yaralı halde buldu. Yaralı çift ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay sonrası kaçan Emrah K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

"KOCAM ONU ALDATTIĞIMI DÜŞÜNDÜ"

Tedavisinin ardından polise ifade veren Eda Y., kendisini yaralayanın eşi olduğunu söyleyerek, "Eşimle aramız kötüydü. Eve gelip beni darbetti. Bu sırada komşumuz Emrah K. yardım çığlığımı duyarak eve geldi. Kocam araya girmek isteyen Emrah K. ile onu aldattığımı söyleyerek ikimizi de bıçakladı. Sonra tabanca sesi duydum ve eşimin de yaralandığını gördüm" dedi. Tedavisi süren Aytekin Y. ise ilk ifadesinde eşinin kendisini Emrah K. ile aldattığını, kavganın bu sebepten çıktığını ve Emrah K.'nin kendisini tabancayla yaralayıp kaçtığını öne sürdü. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da yasak aşk dehşeti! Eşini bıçaklayan adamı şüphelendiği komşu vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da yasak aşk dehşeti! Eşini bıçaklayan adamı şüphelendiği komşu vurdu - Son Dakika
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