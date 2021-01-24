Adana'da yasak malzemeyle avlanan 2 balıkçıya 1090 lira ceza - Son Dakika

Kontrollerde iki balıkçının misina ağla balık avladıkları belirlendi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim yaptı.

Adana 'da yasak malzemeyle balık avlarken yakalanan 2 kişiye 1090 lira ceza kesildi.

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