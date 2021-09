Adana'da yaşanan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Seyhan ilçesine bağlı Demetevleri Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, motosikletli Can ve Selim A. Demetevleri Mahallesi 53055 sokağa gelerek daha önce aralarında husumet olan Cumali ve Ramazan Y. kardeşlerin evinin önüne geldi. Can ve Selim A'yı gören iki kardeş sokağa çıkınca aralarında bıçaklı kavga çıktı. Kavga sırasında Selim, Can A. ile Cumali Y. yaralandı. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri yaralanmayan zanlı Ramazan Y'yi evinde gözaltına alırken 3 yaralı ambulanslarla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Selim A. olaydan iki saat sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis emniyete götürdüğü zanlıları sorguya aldı.