Adana'da yaşanan "Lan" cinayeti zanlıları kiraladıkları evde kıskıvrak yakalandı! - Son Dakika
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Adana'da yaşanan "Lan" cinayeti zanlıları kiraladıkları evde kıskıvrak yakalandı!

06.06.2022 10:21

Adana'da kendisine "lan" dediği için tartıştığı kişiyi çıkan kavgada öldürdüğü iddia edilen şüpheli ile arkadaşı tutuklandı. Diğer taraftan şahısların farklı bir ilçede kiraladıkları dairede, polisten saklandıkları bilgisi edinildi.

Adana'da sokakta yürüyen Tuncay Yalpu (37), arkadaşları Hüseyin D. ile Nuri Can K.'yi görünce yanlarına gitti. Burada bir süre sohbet eden arkadaşlardan Yalpu ile Nuri Can K. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Hüseyin D., Yalpu'yu yumruklamaya başladı. Darbedilen Yalpu koşarak kaçmaya çalışırken, iki zanlı ise peşinden gitti. Hüseyin D., ara sokakta yeniden karşı karşıya geldiği Yalpu'yu tabancayla bacaklarından ve kasığından vurup, motosikletle kaçtı.

2 GÜNLÜK HAYAT MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Yalpu, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yalpu, 22 Mayıs gecesi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yalpu'nun cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

KİRALADIKLARI DAİREDE YAKALANDILAR

Cinayet dedektifleri, şüpheli Hüseyin D. ile Nuri Can K.'yi Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde bir apartman dairesi kiraladıklarını ve burada saklandıklarını tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, iki zanlıyı da yakalandı.

"BELİMDEN ÇIKARDIĞIM TABANCAYLA VURUP, MOTOSİKLETLE KAÇTIM"

Emniyete götürülen şüphelilerden Nuri Can K., Yalpu'yu arkadaşı Hüseyin D.'nin yaraladığını öne sürdü. Katil zanlısı Hüseyin D. ise, Tuncay Yalpu'nun çocukluk arkadaşı olduğunu belirterek, "Olay günü Tuncay yanımıza geldi ve Nuri ile tartışmaya başladı. Araya girmeye çalışınca bana 'Sen karışma lan' dedi. Ben de düzgün konuşmasını söyledim ve tartışma büyüdü. Aramızda arbede çıktı ve birbirimize yumruk attık. Tuncay kaçmaya başlayınca peşinden koştum. Bir evin duvarından atladığı sırada önüne çıktım ve belimden çıkardığım iki tabancayla Tuncay'ı vurup, motosikletle kaçtım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin D. ile Nuri Can K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: İHA

Nuri Can, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da yaşanan 'Lan' cinayeti zanlıları kiraladıkları evde kıskıvrak yakalandı! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da yaşanan "Lan" cinayeti zanlıları kiraladıkları evde kıskıvrak yakalandı! - Son Dakika
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