Evlenirken verilen "hastalıkta ve sağlıkta" sözü gerçek oldu - Son Dakika
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Evlenirken verilen "hastalıkta ve sağlıkta" sözü gerçek oldu

23.08.2022 10:53
Evlenirken verilen "hastalıkta ve sağlıkta" sözü gerçek oldu

Adana'da yaşayan 35 yıllık evli Mahmut ve Serap Ezircan çifti, aynı gün ameliyat olarak, evlenirken verilen "hastalıkta ve sağlıkta" sözünü gerçeğe dönüştürdüler.

Adana'da yaşayan 35 yıllık evli Mahmut ve Serap Ezircan çifti, aynı gün ameliyat olarak, evlenirken verilen "hastalıkta ve sağlıkta" sözünü gerçeğe dönüştürdüler. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Onur Bora Arslan'ın gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sayesinde Serap Ezircan, yumurtalık kisti, safra taşı ve kasık fıtığı hastalıklarından, Mahmut Ezircan ise kasık fıtığı sorunundan kurtuldu.

AYNI GÜN AMELİYAT OLDULAR

57 yaşındaki ev hanımı Serap Ezircan, bir süredir karında şişlik ve ağrı, mide bulantısı ve hazımsızlık yakınmaları ile Medline Adana Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan tetkikler sonrasında Medline Adana Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Onur Bora Aslan tarafından kendisine yumurtalık kisti, safra kesesinde taş ve kasık fıtığı teşhisleri kondu. Eşinin kontrolleri sırasında Dr. Aslan'a kendisinin de kasığında şişlik, yürüyememe ve o bölgede rahatsız edici bir yanma hissi olduğunu söyleyen 63 yaşındaki Mahmut Ezircan da muayene edilerek ultrasonografisi yapıldı. Kontrollerin ardından Mahmut Ezircan'a da kasık fıtığı teşhisi koyan Dr. Aslan, her iki hastası için ameliyat kararı vererek 1 gün sonraki operasyonlar için hastaneye yatışlarını sağladı.

KARŞILIKLI ODALARDA KALDILAR

Tanılarının konmasından sonra Dr. Onur Bora Aslan tarafından aynı gün ameliyata alınan Ezircan çiftinden Serap Ezircan'ın ameliyatı laparoskopik cerrahi (Kapalı yöntem) ile gerçekleştirildi. Mahmut Ezircan'ın kasık fıtığı ameliyatı da yine kapalı yöntem ile yapılarak, karı-koca 1 günlük nekahet dönemlerini geçirmeleri için karşılıklı odalara alındılar.

"AMELİYATLARI BAŞARILI GEÇTİ"

Başarılı geçen ameliyatlarla ilgili konuşan Ezircan çiftinin doktoru Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Onur Bora Aslan, "Hastalarımız esasında sadece Serap Hanım'ın şikayetleri ile ilgili olarak bize başvurdular. Ancak bu sırada tesadüfen eşi Mahmut beyin de bazı yakınmaları olduğunu öğrendik. Yaptığımız kontroller sonucunda her 2 hastamız için de ameliyat kararı vererek kendilerine durumu bildirdik ve onaylarını aldık. Başarılı geçen operasyonların sonrasında Ezircan çiftini sağlıklı bir şekilde bugün evlerine uğurladık" dedi.

"SAĞLIĞIMIZA YENİDEN KAVUŞTUK"

Yaşadıkları rahatsızlıkların ardından duygularını paylaşan Serap ve Mahmut Ezircan çifti de sağlıklarına yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Buraya sadece birimizin şikayeti ile ilgili olarak gelmiştik. Ama doktorumuz Onur Bey her ikimizi de muayene ederek sorunlarımızı teşhis etti ve ameliyat olmamız yönünde görüş bildirdi. Biz de doktorumuza güvenerek aynı günde ameliyatlarımızı olduk ve uzun süredir devam eden şikayetlerimizden kurtulduk. Kendimizi şu an çok iyi ve mutlu hissediyoruz" dediler.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Bora Füzesi, Adana, Güncel, Son Dakika

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