Adana'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın saldırısını protesto etti - Son Dakika
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Adana'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın saldırısını protesto etti

05.03.2022 14:28

Adana'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısına tepki gösterdi.

Adana'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısına tepki gösterdi.

Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği üyeleri ile bazı kent sakinleri, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde bir araya geldi.

Ellerinde Ukrayna bayrakları ve Rusya'ya tepki içeren yazılar bulunan dövizler taşıyan protestocular, Ukrayna'da hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Yanlarında çocuklarıyla protestoya gelen bazı kadınlar, gözyaşlarını tutamadı.

Dernek Başkanı İrem Tarı, burada yaptığı açıklamada, Rusya'nın yerleşim yerlerine roketler attığını ifade etti.

Uluslararası hukukun ihlal edildiğini belirten Tarı, "Cenevre Sözleşmesi ile yasaklanan vakum bombaları kullanıldı. Rus işgalciler kasıtlı olarak sivil binaları ve hayati önem taşıyan altyapıyı yok ediyor, kentlerimizi ışıksız, ısısız ve susuz bırakıyor. Sivil halkın gözünü korkutmak ve halkı yıldırmak istiyorlar ama başaramazlar." diye konuştu.

Gruptaki eylemcilerden Ganna Grozdenko da Rus halkına seslenerek, "Rus halkı sessiz olma. Onurunu ve haysiyetini koru. Putin'i durdurmak sizin ilk göreviniz. Putin rejimi olmadan Rusya'nın geleceğine inanıyoruz. Özgür ve demokratik bir Rusya ümidimiz var. Kardeş Türkiye'nin ülkemize verdiği paha biçilmez destek için müteşekkiriz. Türk hükümetinin Ukrayna'ya yaptığı cömert insani yardım için derinden müteşekkiriz." ifadelerini kullandı.

Adana'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın saldırısını protesto etti
Adana'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın saldırısını protesto etti
Adana'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın saldırısını protesto etti
Adana'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın saldırısını protesto etti

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Ukrayna, Adana, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da yaşayan Ukraynalılar Rusya'nın saldırısını protesto etti - Son Dakika


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