Adana'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın askeri müdahalesine tepki gösterdi - Son Dakika

Adana'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine yönelik askeri müdahalesini protesto etti.

Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği üyeleri, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde toplandı.

Ellerinde Ukrayna bayrakları ve Rusya'ya tepki içeren yazılar bulunan dövizler taşıyan protestocular, Ukraynaca "Ukrayna yaşasın, kahramanlar yaşasınlar" ve "Ne mutlu Türküm diyene" şeklinde sloganlar attı.

Yanlarında çocuklarıyla protestoya gelen bazı kadınlar, gözyaşlarını tutamadı.

Dernek Başkanı İrem Tarı, grup adına yaptığı konuşmada, Rusya'nın askeri müdahalesine tepki göstererek, "Kardeşlerimiz, kardeşlerimizi öldürmeye gidiyor. Biz beraber büyüdük, aynı okula gittik, aynı sırada oturduk, beraber kumda oynadık. Yazıktır, günahtır. Benim annem Rus, babam Ukraynalı. Şimdi ben hangisinden vazgeçeceğim? Bana bunun cevabını kim verecek? Sayın Putin, bu kanlı siyasete 'hayır' demek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya "bayraklı destek" talebi

Bölgedeki akrabalarına ulaşamadıklarını belirten Tarı, şöyle devam etti:

"Bakın burada bütün arkadaşlar, şu anda endişeleniyorlar. Akrabalarımıza ulaşamıyoruz. Babama 2 gün ulaşamadım. Dün kuzenlerle konuştuğum zaman bir patlama sesi duyduk, telefon kapandı ve 24 saati geçti. Ben onlara ulaşamıyorum. Rus askerleri, size seslenmek istiyorum; sizin de orada akrabalarınız, kardeşleriniz, torunlarınız var, yapmayın. Biz bir aileyiz. Eğer gerekirse bu savaş durmazsa ben kendi hayatımı Ukrayna için vermeye hazırım. Silahımı alıp Ukrayna'ya gitmeye hazırım."

İrem Tarı, kimsenin canının yanmasını istemediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Buradan sesleniyoruz, Türk kardeşlerimiz bize yardım edin, bize el uzatın. Burada az kişiyiz ama diğer şehirlerden daha çoğuz. Bizim çocuklarımız bir. Beş çocuğum var, hem Ukrayna hem Türk vatandaşı. Yardıma ihtiyacımız var. Kim ne yardım edebiliyorsa, beraber çok güçlüyüz. Beni duyan resmi ve resmi olmayan kurumlardan binaların üzerinde Ukrayna bayrağı açmasını istiyoruz, bizim için çok büyük destekçi olursunuz."