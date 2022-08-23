Adana'daki Ukraynalılar el işi ürünlerinin gelirini ülkelerine gönderecek - Son Dakika
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Adana'daki Ukraynalılar el işi ürünlerinin gelirini ülkelerine gönderecek

23.08.2022 17:58

Adana'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'yla savaşta olan ülkelerine gelirini göndermek üzere çeşitli el işi ürünler hazırlayıp satışa sundu.

Adana'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'yla savaşta olan ülkelerine gelirini göndermek üzere çeşitli el işi ürünler hazırlayıp satışa sundu.

Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği üyeleri ve savaşın başlamasıyla kente gelenler Atatürk Parkı'nda toplandı.

Ukraynalılar, evlerinde hazırladıkları kara kalem portre çalışmaları ve çeşitli aksesuarlar gibi el işi ürünleri kurulan stantlarda satışa çıkardı.

Dernek Başkanı İrem Tarı, gazetecilere, 24 Ağustos'un Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü olduğunu anımsattı.

Bağımsızlık günü kapsamında etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Tarı, "Bugün bizim için çok önemli çünkü bizim bayrağımız hiçbir zaman inmeyecek, indirmeyeceğiz, inmesine izin vermeyeceğiz. Burada kentte yaşayan ve Ukrayna'daki savaştan sonra gelenler yer alıyor. Kim elinden ne gelirse onu yaptı. Bu ürünlerden elde edilen parayla da Ukraynalı askerlere yardım etmeyi düşünüyoruz. Elimizden ne gelirse onlar için yapacağız." şeklinde konuştu.

Stantlardaki satışlar yarın sona erecek.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'daki Ukraynalılar el işi ürünlerinin gelirini ülkelerine gönderecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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