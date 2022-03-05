Adana'da yaşayan Ukraynalılar ülkeleri için yardım topluyor - Son Dakika

Adana'da yaşayan Ukraynalılar, gece gündüz demeden gözyaşlarıyla topladıkları yardım malzemelerini Rusya'nın saldırısına maruz kalan ülkelerine gönderiyorlar.

Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği üyeleri, Rusya ile savaş halinde olan ülkelerine yardım edebilmek için işe koyuldu.

Zaman zaman Rusya'yı protesto eden Ukraynalılar, savaştaki ülkeleri için gıda, kıyafet, ayakkabı, battaniye, ilaç ve çocuk bezi gibi yardım malzemeleri topluyor.

Aileleri için endişe duyan Ukraynalılar, yardım malzemelerini toplarken ve paketlerken zaman zaman gözyaşlarına hakim olamıyorlar.

Ukraynalılar, topladıkları yardım malzemelerini paketledikten sonra kamyonlara yükleyerek Ukrayna'ya ulaştırılmak üzere İstanbul Başkonsolosluğuna gönderiyorlar.

"Türk arkadaşlarıma, kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz"

Dernek başkanı İrem Tarı, AA muhabirine, Rusya'nın ülkelerine yönelik saldırılarının bitmesi gerektiğini söyledi.

Donbas bölgesinde bulunan babasıyla telefonda görüntülü görüştüğünü belirten Tarı, ailesinin elektrik ve doğal gazın kesilmesi nedeniyle soğuk hava şartlarında zor zamanlar yaşadığını anlattı.

Topladıkları yardım malzemelerini kamyonla Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğuna gönderdiklerini aktaran Tarı, "İlaç, çocuk bezi, çocuk maması, battaniye, kıyafet, ayakkabı gibi malzemeler var. Türk arkadaşlarıma, kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Çünkü sürekli yardım geliyor. İnşallah bir an önce bu topladıklarımızı da yetiştireceğiz." diye konuştu.

Tarı, Türkiye'de toplanan ilk yardımların Ukrayna'ya ulaştığını belirterek "Bütün Türk kardeşlerimizden Allah razı olsun. Bizi yalnız bırakmadılar. Biz beraber güçlüyüz. Bunu kazanacağız, Putin'in de bunu anlaması lazım." ifadesini kullandı.

"Biz kazanacağız ve çocuklar, dünya özgür olacak"

İnna Arnautova da babası, kardeşleri ve yeğenlerinin hala Ukrayna'da olduğunu anlattı.

Ukrayna'da durumun kötü olduğuna dikkati çeken Arnautova, "İnsanları sakinleştirmek için çaba sarf ediyorlar. Savaşırken bir yandan da çocukların psikolojisi bozulmasın diye uğraşıyorlar. En çok da insanlar buna üzülüyor. Çocukların o çığlıkları insanı bitiriyor. Her şeyi çocuklar için yapmak istiyoruz. Onlara düzgün bir gelecek teslim etmek istiyoruz. Gerekirse bunu hayatımızla ödeyeceğiz. Çünkü Ukrayna çok güçlü bir halk. Biz kazanacağız ve çocuklar, dünya özgür olacak." şeklinde konuştu.

Arnautova, Türkiye'de herkesin kendilerine yardım etmeye çalıştığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bizim yanımızda olan Türk halkına teşekkür etmek istiyorum. Kim ne yapabilirse desteğe geliyorlar. Bu bize güç veriyor. Herkes bir şeyler getiriyor. Biz burada topluyoruz, sonra İstanbul'a gönderiyoruz. Aslında ben Ukrayna'ya gitmek istiyordum. Halkımın özgürlüğüne kavuşması için bir şeyler yapmak istiyordum. Şimdi yardımları toplarken baktım ki burada da bana ihtiyaç var. Çünkü bu halkımız için çok önemli bir yardım. Yine de kendimi zor tutuyorum çünkü gitmek istiyorum. Türk halkına ve Recep Tayyip Erdoğan'a destekleri için teşekkür ediyorum. Putin'e seslenmek istiyorum, 'Zafer bizim olacak'. Buna bütün kalbimle inanıyorum. Dünyanın zaferi olacak, özgürlük kazanacak."

"Hep beraber Ukrayna için yardım hazırlıyoruz"

Alona Aydoğmuş da Ukrayna'da yaşayan akrabaları için gözyaşı döktü. Annesi, babası, babaannesi, büyükbabası ve kız kardeşinin Türkiye'ye gelemediğini ifade eden Aydoğmuş şunları kaydetti:

"Babaannem dışarı da çıkamıyor. Kadın ne ekmek ne süt alabiliyor. Dedemle birlikte sürekli evde. Her gün konuşuyoruz. Teyzemle konuştum, sürekli bomba atıldığını söyledi. Kıyafetlerini hiç çıkarmadan uyuyorlarmış. Bundan sonra herkeste psikolojik travma olacak. Kız kardeşim benle konuşamıyor. 18 yaşındaki bir kuzenim Harkiv'de kaldı. Biz insanlara yardım ediyoruz. Eşya, para, gıda topluyoruz, Ukrayna'ya gönderiyoruz. Azerbaycanlı, Polonyalı, Kazakistanlı ve Belaruslu arkadaşlarım bize yardım yaptı. İlaçlar topluyoruz, yapacak bir şey yok. Burada hep beraber Ukrayna için yardım hazırlıyoruz. Biz savaş istemiyoruz. Her şeyin iyi olmasını istiyoruz. Ukraynalılar çok güçlü insanlar."