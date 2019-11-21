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Adana'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

6 saat önce

Adana'da kötü koku gelmesi üzerine çilingir yardımıyla girilen apartman dairesinde burada yaşayan yaşlı adamın cesedi bulundu.

Adana'da yaşlı adam evinde ölü bulundu, System.String[]

Adana'da kötü koku gelmesi üzerine çilingir yardımıyla girilen apartman dairesinde burada yaşayan yaşlı adamın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi.

Dairenin kapsını çilingir yardımıyla açan ekipler, yaptıkları kontrollerde Mehmet Ağkurt'un (70) cesediyle karşılaştı.

İlk belirlemelere göre uyuduğu sırada hayatını kaybettiği değerlendirilen Ağkurt'un cesedi özel kıyafet giyen ekipler tarafından cenaze aracına taşındı.

Ağkurt'un cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Çukurova, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:54 Kaynak: AA
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Evinden yayılan kötü kokudan cesedi bulundu
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