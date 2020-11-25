Yaşlı kadını evinde gasp ettiği iddiasıyla 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Yaşlı kadını evinde gasp ettiği iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

25.11.2020 09:53

Adana'da, evine girip bıçakla korkuttukları 60 yaşındaki kadının altın bileziklerini gasbettiği gerekçesiyle yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Adana'da, evine girip bıçakla korkuttukları 60 yaşındaki kadının altın bileziklerini gasbettiği gerekçesiyle yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir İlçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde iki katlı müstakil evin üst katında yaşayan Şerife K'nin evine yüzünde tıbbi maske bulunan kişi girdi. Ağzını kapatıp bıçakla tehdit ettiği kadının kolundaki 3 altın bileziği alan zanlı daha sonra kaçtı. Kadının ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki ev ve iş yerlerine ait yaklaşık 120 güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, eşkalini belirlediği 2 zanlının Sarıçam ilçesindeki bir eve girdiklerini tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlılar Veysel A. (20) ve İlhan K'yi (18) yakaladı, aramalarda bir ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. - Üçüncü zanlı mağdurun gelininin kardeşi çıktı Gözaltına alınan şüphelilerin ifadesi doğrultusunda gasp mağduru kadının gelini olan B.K'nin kardeşi Mahmut Ö. de yakalandı. Mahmut Ö'nün diğer zanlılara evin adresini verip Şerife K'nin altınlarının çalınmasını planladığı ileri sürüldü. Kadının altınlarını gasbettiği ileri sürülen şüpheli Veysel A'nın ifadesinde, olaydan sonra altınları Mahmut Ö'ye verdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - "Beni öldüreceğini sandım" Gasp mağduru Şerife K, gazetecilere, evindeki koltukta uzanarak televizyonda film izlediği sırada zanlının açık kapıdan içeriye girdiğini söyledi. Zanlının, bağırmaması için ağzını kapattığını anlatan Şerife K, şunları kaydetti: "Bir anda elindeki bezi yüzüme bastırmaya başladı. Beni bayıltacağını anlayınca direndim. 'Evdeki değerli eşyaları alıp, beni de öldürür gider' diye düşündüm. Boğuşma esnasında beni sürükleyip, yüzükoyun yere yatırıp, diziyle boynuma bastırdı. Kalp hastasıyım. Beni öldüreceğini sandım. Çok korktum. Ona, 'Beni öldürüyorsun.' dedim. Elindeki bıçağı gösterip, 'Eğer bağırırsan bu bıçağı sana saplarım.' dedi. Sonra kolumdaki 4 altın bilezikten 3'ünü aldı, diğeri biraz dar olduğu için almakta zorlandı. Başarılı olamayınca da almaktan vazgeçti. 'Ne istiyorsan al götür ama beni öldürme.' dedim. Bileziklerimi aldıktan sonra bana, 'Polisi arayıp yardım istersen seni öldürürüm.' diyerek tehditte bulunup evden ayrıldı." Öte yandan, şüpheliler Veysel A. ve İlhan K'nin olayın ardından bölgeden koşarak uzaklaşması ve bir bakkaldan alışveriş yapmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaşlı kadını evinde gasp ettiği iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
Yaşlı kadını evinde gasp ettiği iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
Yaşlı kadını evinde gasp ettiği iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
Yaşlı kadını evinde gasp ettiği iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Adana Yüregir, Adana, Gasp, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yaşlı kadını evinde gasp ettiği iddiasıyla 3 zanlı yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek F.Bahçe'ye Mesut Özil müjdesi! Kariyerine Avrupa'da devam edecek Esnafa faturalar ve kira için hibe desteği geliyor Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın "İstifa" konuşmasını yazdı: Yanlış yaptım Mert Günok'un Manchester United maçında yaptığı hata sert eleştiriler aldı Yüksek duvarlar, demir teller, köpekler! Lüks siteyi kumar merkezine çevirmişler Azerbaycan askerlerinden Ermeni sivillere: İsterseniz kalabilirsiniz, kimse size kötü davranmayacak Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı
Cristiano Ronaldo, Messi'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rekoruna ortak oldu Cristiano Ronaldo, Messi'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rekoruna ortak oldu         
10:19
Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı         
10:16
Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada         
09:47
Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi         
09:32
Koleksiyoncuların peşine düştüğü hatalı basım 200 TL'yi satışa çıkardı Koleksiyoncuların peşine düştüğü hatalı basım 200 TL'yi satışa çıkardı         
09:04
Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak         
08:56
Annesini öldürüp, kendisi ve eşini yaralayan babasının hastaneden çıkmasından korkuyor Annesini öldürüp, kendisi ve eşini yaralayan babasının hastaneden çıkmasından korkuyor         
08:26
Koronavirüs hastalarından filyasyon ekibine ilginç davetler! Çay içmeye davet eden de var, akşama anca gelirim diyen de Koronavirüs hastalarından filyasyon ekibine ilginç davetler! Çay içmeye davet eden de var, akşama anca gelirim diyen de         
08:17
Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi         
07:56
Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu         
07:05
İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs genelgesine tereddütsüz uyulması talimatını verdi İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs genelgesine tereddütsüz uyulması talimatını verdi         
23:41
Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim         
23:26
Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu         
16:10
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun         
14:11
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 10:43:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yaşlı kadını evinde gasp ettiği iddiasıyla 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei