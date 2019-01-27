Adana'da Yaşlı Kadının Torunu Tarafından Öldürülmesi

Adana
'da dün babaannesini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan O.K. (19) adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, dün, elektrik ve su faturaları nedeniyle tartıştığı 73 yaşındaki babaannesi Nazlı Kaymaz
'ı av tüfeğiyle ateş ederek öldüren O.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlı daha sonra adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, Nazlı Kaymaz'ın öldürüldüğü merkez Seyhan
ilçesi Hürriyet Mahallesi
'ndeki 3 katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında çatı ve çatıdaki O.K'ya ait güvercin kümesleri hasar gördü. Olayda kümesteki 5 güvercin telef oldu.
Yangınla ilgili araştırma başlatan polis ekiplerinin kundaklama ihtimali üzerinde durduğu bildirildi.
Adana'da dün 3 katlı binada 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Nazlı Kaymaz, elektrik ve su faturaları nedeniyle tartıştığı torunu O.K. tarafından av tüfeğiyle ateş edilerek öldürülmüş, olay sonrası kaçan zanlı polis ekiplerince yakalanmıştı.