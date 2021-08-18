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Adana'da yatırımlar arttı - Son Dakika

Adana'da yatırımlar arttı

18.08.2021 09:35
Adana'da yatırımlar arttı, System.String[]

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana'nın 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi verilerine göre imalat sanayi yatırımlarında yatırım tutarı bakımından ülke genelinde 7.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana'nın 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi verilerine göre imalat sanayi yatırımlarında yatırım tutarı bakımından ülke genelinde 7. sıraya kadar yükselme başarısı gösterdiğini söyleyerek, "Yatırım teşvik belgelerinin sayısına baktığımızda Adana için çarkların döndüğünü görüyoruz" dedi.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan Yatırım Teşvik Belgeleri rakamlarını değerlendirdi.

Adana'nın Yatırım Teşvik Belgeleri'nden geçtiğimiz yıllara göre daha çok yararlandığını belirten Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, "Yeni açıklanan 2021 Yılı verilerine göre Ocak-Haziran döneminde Adana ilimiz 4 milyon 269 bin TL'lik yatırım tutarı ile 8. sırada yer aldı. Mayısta yüzde 3,90 olan ülke payımız ise Haziran ayında alınan 29 yeni belge ile yüzde 4,1'e kadar yükseldi." diye konuştu.

Kağıttan tekstile, gıdadan metal sektörüne kadar çok geniş bir yelpazede yatırımların dağıldığını belirten Kıvanç, "2021 yılı Ocak Haziran döneminde ilimizde düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri'nde 186 adet yeni yatırımın 116 adeti imalat sanayisinde olması bizleri sevindirdi. 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi verilerine göre Adana ili imalat sanayi yatırımlarında bir önceki yıla göre 5 basamak yükselerek 7. sıraya kadar yükseldi. İmalat sanayinde Yatırım Teşvik Belgeleri'nde ki ülke payımız ise uzun yıllar sonra en yüksek rakam olarak 4.93 seviyesine yükseldi. Türkiye'de olduğu gibi Adana'da pandemi sonrası için yoğun bir yatırım talebi var. Yatırım Teşvik Belgeleri'nin sayısına baktığımızda Adana için çarkların döndüğünü görüyoruz" dedi.

Yatırımlar için devletin verdiği teşviklerin bir motivasyon kaynağı olduğu söyleyen Kıvanç, "Yatırımcıların riskleri üstlenerek yatırım yapması hiç de kolay bir iş değil. Özellikle sanayicilerin devlet teşviklerinden faydalanarak yaptıkları yatırımlarla ülkeye iş ve AŞ sağlama potansiyeli artmakta. Neticede devletin verdiği teşviklerin bir motivasyon kaynağı olduğu aşikar. Adana Sanayi Odası olarak ilimiz sanayisinin gelişimi en önemli önceliğimiz. İlimize yeni yatırımlarının gelmesi anlamında yıllardır önemli bir çaba içerisindeyiz çerçevesinde 3. bölgede yer alması, ayrıca ilçe bazlı düzenleme yapılması, yatırımların artmasında itici bir rol oynadı. Bunun daha etkin bir şekilde kullanılması için özelikle ilçe bazlık teşvik sisteminde ilçelerin sosyo-ekonomik farklılıklarına göre yeniden düzenlenmesi gerektiğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Adana'nın sanayi, üretim, ihracat ve istihdamla kalkınacağına inandıklarını belirten Kıvanç, "Katma değerli üretim için Adana'da özelikle sanayiciler için yeni yatırım alanlarının oluşturulması gerekiyor.

Adana'da bizim gibi sorumluluk sahibi kişilere düşen en büyük görev dijital dönüşüm ve çevre odağında değişen yeni sanayi dinamikleri çerçevesinde, sağlayacağımız rekabetçi arsa fiyatları ve muhtelif desteklerle Adana'yı yeniden üretim ve cazibe merkezi haline getirmek olmalıdır" dedi. - ADANA

Adana'da yatırımlar arttı

Haziran, Yatırım, Adana, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Adana'da yatırımlar arttı - Son Dakika Ekonomi


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