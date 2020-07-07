Adana'da yatırımlara 2 milyar 337 milyon lira harcama yapıldı - Son Dakika

Adana'da yatırımlara 2 milyar 337 milyon lira harcama yapıldı

Adana Valisi Süleyman Elban, Adana'da uygulanan 10 milyar 533 milyon lira bedelli 335 projeden 39'unun tamamlandığını, 206'sının devam ettiğini 41'inin ihale aşamasında, 49'unun ise etüt proje aşamasında olduğunu, Temmuz ayı itibariyle 2 milyar 337 milyon lira harcama yapıldığını bildirdi.

Adana Valisi Süleyman Elban, Adana'da uygulanan 10 milyar 533 milyon lira bedelli 335 projeden 39'unun tamamlandığını, 206'sının devam ettiğini 41'inin ihale aşamasında, 49'unun ise etüt proje aşamasında olduğunu, Temmuz ayı itibariyle 2 milyar 337 milyon lira harcama yapıldığını bildirdi.

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2020 Yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Süleyman Elban'ın başkanlığında Çukurova Kalkınma Ajansı toplantı salonunda gerçekleştirildi.


Merkezi idare ve yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilen ve yatırım programında yer alan projelerin yapım ve tamamlanma aşamalarının ayrıntılarıyla değerlendirildiği toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, bölge müdürleri, kurul üyelerini oluşturan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.


Vali Süleyman Elban, toplantı öncesinde yaptığı konuşmasında, "2020 Temmuz ayı itibariyle ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarımız, belediyelerimiz ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından 335 proje uygulanmaktadır. Bu projelerden 39'u tamamlanmış, 206'sı devam etmektedir. 41 proje ihale aşamasında olup 49 proje ise etüt proje aşamasındadır. Bu projelerin toplam tutarı 10 milyar 533 milyon lira olup 2020 Temmuz ayı itibariyle 2 milyar 337 milyon lira harcama yapılmıştır" dedi.


Toplantıda söz alacak yetkililerin kurumsal faaliyet konuları ile ilgili özet değerlendirme yapmalarını, yürüttükleri yatırım çalışmaları hakkında kurulu bilgilendirmelerini özellikle rica eden Vali Elban, "Bunun yanında kuruluş temsilcileri, kendi kuruluşlarına ait yatırımlar hakkında bilgi verirlerken devam eden projelerin uygulanmasında karşılaşılan sorunları, koordinasyon gerektiren işleri, hangi kurumlarla koordinasyona ihtiyaç duyduklarını dile getirebilirler" diye konuştu.


Konuşmasının devamında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi sürecinin yaşandığına değinen Vali Elban, yatırımların bir an evvel tamamlanması için çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini sözlerine ekledi.


Toplantı, yatırımcı kuruluşların sürdürdükleri projelerin gerçekleşme oranları hakkında katılımcılara bilgiler vermesi, raporların sunulması ve yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından sona erdi. - ADANA

Süleyman Elban, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Adana'da yatırımlara 2 milyar 337 milyon lira harcama yapıldı - Son Dakika Ekonomi
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