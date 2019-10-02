Yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde uygulanmaya başlanan "Yaya Geçidi Nöbeti" farkındalık etkinliği, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.



Yaya geçitlerinin sürücüler tarafından fark edilmesi, yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğünün vurgulanması, yayaların yaya geçitlerini kullanmalarının teşvik edilmesi ve yayaların güvenli bir şekilde yaya geçitlerini kullanmalarının sağlanması amacına yönelik farkındalık sağlanması ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleşmesi için yapılan "Yaya Geçidi Nöbeti" projesi başladı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte Vali Demirtaş yayalara broşür dağıttı ve şoförleri bizzat bilgilendirerek trafikte dikkatli olunmasını istedi.



2019 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen "Öncelik hayatın öncelik yayanın" sloganı kapsamında geliştirilen bu projenin devamında "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" uygulamasını gerçekleştirildiğini aktaran Demirtaş, "Buradaki amaç vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda devletin tüm kurum ve kuruluşları bunun bir takipçisi olduğunu herkesin bunun bir parçası olduğunu vurgulamak. Sadece polisimiz değil bizler de bütün yayalarımızın nöbetçisiyiz. Bu projedeki amacımız yayaların güvenliğini sağlamak. Sürücülerimize dikkatli olmaları konusunda buradan ikazda bulunuyoruz. Yayalarımıza da yaya yollarını kullanırken sağlarına ve sollarına bakıp geçmelerini rica ediyoruz. Bu eğitim programımız bu şekilde devam edecek. Türkiye genelinde bu proje uygulanmaya başladıktan beri yayaların yaralanmasında ve ölümlü kazaların olması konusunda bir azalma meydana geldi. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz" dedi. - ADANA