Özlem'in ağır yaralandığı kazadan son anda kurtulan Burçak: Adalet yerini bulsun - Son Dakika
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Özlem'in ağır yaralandığı kazadan son anda kurtulan Burçak: Adalet yerini bulsun

28.07.2022 11:24

ADANA'da yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı Özlem Dönmez (22), yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

ADANA'da yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı Özlem Dönmez (22), yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Dönmez'in, kazadan son anda kurtulan arkadaşı Burçak Özcan (22), otomobil sürücünün serbest bırakıldığını belirterek, "Ben bu olaya kaza diyemiyorum. Arkadaşım yoğun bakımda, biz adalet yerini bulsun istiyoruz" diye konuştu.

Kaza, 21 Temmuz'da gece saatlerinde, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. U.S. (23) idaresindeki 01 UP 011 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp önce yol kenarında duran Özlem Dönmez'e ardından G.S. adlı kadının kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Kazayı gören polis ekibinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kadın, gelen sağlık ekibi tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Dönmez'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

'KORKUDAN KIPIRDAYAMADIM'Gözaltına alınan sürücünün serbest bırakıldığı öğrenilirken, kazadan son anda kurtulan Dönmez'in arkadaşı Burçak Özcan, o anları anlattı. Dönmez ile birlikte otobüsten indiğini ve yaya geçidinden karşıya geçmek için yolun boşalmasını beklediğini söyleyen Burçak Özcan, "Yaya geçidinin sonuna yaklaştığımızda son sürat bir aracın geldiğini gördük. Korkudan kıpırdayamadım ve araç sağa doğru kırdı. Ben iki adım sonra yaya geçidinin sonuna geldim. Özlem de geriye doğru kaçmış. Aracın birisine çarptığını gördüm ancak şok geçirdiğim için Özlem'e çarptığını hiç düşünmedim. Arkamı döndüğümde bir kişinin havada olduğunu gördüm. Yanına koştuğumda Özlem olduğunu fark ettim" dedi.'ADALET YERİNİ BULSUN'Otomobilin Özlem'den sonra başka bir kadına daha çarptığını söyleyen Özcan, "Yoldan geçen sağlıkçılar yardıma koştu. Olayın şokuyla tek sorduğum 'nefes alıyor mu?' oldu. Yaya geçidinde olduğumuz için aslında haklıyız. Ama yayaları kimse önemsemiyor. Niye bu kadar hız yapılıyor? Ben bu olaya kaza diyemiyorum. Arkadaşım yoğun bakımda, biz adalet yerini bulsun istiyoruz" diye konuştu.'DIŞARIDA OLMASI ÜZÜNTÜ VERİCİ'Özlem Dönmez'in dayısı Ahmet Gül (56) ise olaya sebebiyet veren kişinin dışarıda dolaşmasının kamu vicdanına uygun olmadığını belirterek, "En azından bu kişinin trafikteki suç unsuru tespit edilinceye kadar tutuklu kalması lazımdı. Bence bununla ilgili inceleme yapılması gerekiyordu. Konuyla alakalı bir inceleme yapılmadan, bir rapor beklenmeden daha ilk gün olayı yapan kişinin dışarıda olması üzüntü verici bir durum. Yeğenimin hala hayati tehlikesi devam ediyor. Uyutuluyordu, uyandırdılar. Bilincinin de yerinde olduğunu söylüyorlar. Küçük küçük tepkiler veriyor tabi ki konuşma gibi bir şey söz konusu değil ama en azından seslendiğinizde size bakıyor. Sağlık durumu ilk zamana göre şu anda daha iyi" ifadelerini kullandı.'YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR'

Kazadan sonra Dönmez'in iç kanama geçirdiğini belirten Gül, "Yeğenimin dalağı alındı. Ciğerlerinde kanama olduğu için ciğerlerinden de operasyon geçirdi. Ertesi gün doktorlar, kanamanın devam ettiğini ve kan seviyesinin çok düşük olduğunu görünce omuzlardaki kırıklarında tedavi edilmesi gerektiğine karar verip omuzlardaki kırıkları da tedavi ettiler. Şu anda tedavileri bu şekilde tamamlanmış durumda ve en son pazartesi günü uyandırdılar. Dün itibarıyla solunum cihazından da çıkarttılar ve yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Sağlığına kavuşmasını bekliyoruz" dedi.


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Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özlem'in ağır yaralandığı kazadan son anda kurtulan Burçak: Adalet yerini bulsun - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özlem'in ağır yaralandığı kazadan son anda kurtulan Burçak: Adalet yerini bulsun - Son Dakika
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