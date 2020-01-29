Adana'da, yayanın ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücü hakim karşısında - Son Dakika

Adana'da, otomobiliyle çarptığı 81 yaşındaki yaya kadının ölümüne neden olduğu iddiasıyla 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istenen sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 19. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık sürücü Arif K, trafik kazasında ölen Hatice Karacaaslan'ın kızı Şebnem Karacaaslan ve tarafların avukatları geldi.

Arif K. savunmasında, kazada kusurunun bulunmadığını ileri sürerek, "Aniden önüme çıkan Hatice Karacaaslan'a istemeyerek dikiz aynamla çarptım. Sol tarafa doğru kaçmak istedim ancak sol şeritteydim. Seyrettiğim cadde hız yapmaya müsait bir yer değildir. Hızımı tam olarak hatırlamıyorum ancak 30 kilometreyi geçmez. Kaza yaptığım yer yaya geçidi üzeri değildir." diye konuştu.

Kazada yaşamını yitiren Karacaaslan'ın kızı Şebnem Karacaaslan da sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Olayı görmedim ancak hastaneye gittiğimde annemin vücudunda kırıklar olduğunu ve şiddetli bir çarpmaya maruz kaldığını doktorlardan öğrendim. Annem yaşlıydı ancak kesinlikle herhangi bir sıkıntısı yoktu. Yürüyüşü de gayet normaldi." ifadesini kullandı.

Tanıkların da dinlendiği duruşmada mahkeme hakimi, suçun niteliğinin tespiti için kaza yerinde keşif yapılmasına karar verip duruşmayı ertledi.

Arif K, geçen yıl 1 Temmuz'da merkez Seyhan ilçesi Atatürk Parkı civarında, yolu yaya olarak geçmek isteyen Hatice Karacaaslan'a otomobiliyle çarpmış, Karacaaslan kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetmişti. Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuksuz Arif K'nin "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istenmişti.