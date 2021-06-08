Adana'da "Yaza Merhaba" konserleri başladı - Son Dakika

Bazı eserlerde sanatçılara eşlik eden dinleyiciler, konser sonunda sanatçıları uzun süre alkışladı.

Orkestra şefliğini Eray İnal'ın üstlendiği konserde, Ömer Faruk Belviranlı, Eray Cinpir, Murat Irkılata, Ufuk Yürüç ve Serkan Kocadere solist olarak yer aldı.

Adana 'da Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) tarafından "Yaza Merhaba" konseri verildi.

İlber Ortaylı yine yaptı yapacağını! Cansu Canan Özgen'den sonra bir 'maşallah' da Hülya Avşar'a