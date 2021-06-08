Adana'da Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) tarafından "Yaza Merhaba" konseri verildi.
Mimar Sinan Açık Hava Amfi Tiyatrosu'nda Adana Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen konserde, "Senfoni ile Yunus Emre İlahileri" seslendirildi.
Orkestra şefliğini Eray İnal'ın üstlendiği konserde, Ömer Faruk Belviranlı, Eray Cinpir, Murat Irkılata, Ufuk Yürüç ve Serkan Kocadere solist olarak yer aldı.
Bazı eserlerde sanatçılara eşlik eden dinleyiciler, konser sonunda sanatçıları uzun süre alkışladı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › Adana'da 'Yaza Merhaba' konserleri başladı - Son Dakika