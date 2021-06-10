Adana'da "Yaza Merhaba" konserleri devam ediyor - Son Dakika

Adana'da Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) tarafından gerçekleştirilen "Yaza Merhaba" konserleri sürüyor.
Mimar Sinan Açık Hava Amfi Tiyatrosu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün öncülüğünde gerçekleştirilen konserde, "Senfoni ile Neşet Ertaş" seslendirildi.
Eray İnal'ın şefliğini yaptığı orkestra, Abdallık kültürünün en önemli temsilcilerinden Neşet Ertaş'ın eserlerini seyirciyle buluşturdu.
Orkestrada, Nilgün Kızılcı ve İsmail Altunsaray solist olarak yer aldı.
Bazı eserlerde sanatçılara eşlik eden dinleyiciler, sanatçıları uzun süre alkışladı.
Kaynak: AA
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