Adana'da "Yaza Merhaba" konserleri devam ediyor - Son Dakika

Bazı eserlerde sanatçılara eşlik eden dinleyiciler, sanatçıları uzun süre alkışladı.

Büyükşehir Belediyesi Konser ve Tiyatro Salonu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün öncülüğünde gerçekleştirilen konserde, "Klasikten Moderne" seslendirildi.

Adana 'da Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) tarafından gerçekleştirilen "Yaza Merhaba" konserleri sürüyor.

MHP lideri Bahçeli, HDP binası saldırganının bozkurt işareti yapmasıyla ilgili konuştu: Yargısız infaz kimsenin haddi değil

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