Adana'da yedek parça deposundaki yangın söndürüldü - Son Dakika
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Adana'da yedek parça deposundaki yangın söndürüldü

18.08.2022 05:18
Adana'da yedek parça deposundaki yangın söndürüldü

Adana'da yedek parça deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Adana'da yedek parça deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Modern Sanayi Sitesi'nde bisiklet ve motosiklet yedek parça deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bu sırada yangını söndürmek isterken dumandan etkilenen ve depo çalışanı olduğu belirtilen S.G. ile A.M. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangını kontrol altına almaya çalıştı.

Yoğun alev nedeniyle müdahalede zorlanan ekipler, iş yerinin kepengini balyozla kıramayınca, söz konusu yere fork-lift getirildi.

Kepengin fork-liftle kırılmasının ardından ekipler, depo içindeki yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yaklaşık iki saat süren yangın sonucu depoda hasar meydana geldi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da yedek parça deposundaki yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da yedek parça deposundaki yangın söndürüldü - Son Dakika
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