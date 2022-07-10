Yeğenini kurtarmak için girdiği kanalda kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Yeğenini kurtarmak için girdiği kanalda kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

10.07.2022 10:16

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde dün sulama kanalına düşen yeğenini kurtarmak için girdiği suda kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde dün sulama kanalına düşen yeğenini kurtarmak için girdiği suda kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki sulama kanalına düşen yeğeni Elisa Yakub'u (8) kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan Mahmud Hanora'yı (27) arama çalışmalarını sürdürdü.

Arama çalışmaları devam ederken su akışının kesildiği kanalda balık avlayan iki kişi Hanora'nın cesedini buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Acı haberi alarak olay yerine giden Hanora'nın yakınları gözyaşı döktü.

Hanora'nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazım Karabekir Mahallesi'nde dün akşam ailesiyle akraba ziyaretinden dönen 8 yaşındaki yabancı uyruklu Elisa Yakub, dengesini kaybederek Ege Bagatur Bulvarı'ndaki sulama kanalına düşmüştü. Elisa'nın suya düştüğünü gören annesi Fatma Yakub, ardından dedesi Muhammed Hanora (65) ve dayısı Mahmud Hanora kanala girmiş, çevredekilerin yardımıyla Elisa ve annesi Fatma kanaldan çıkartılmış, dede Muhammed kendi imkanlarıyla kanaldan çıkmıştı. Yeğenini kurtarmak için kanala giren Mahmud Hanora, akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeğenini kurtarmak için girdiği kanalda kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeğenini kurtarmak için girdiği kanalda kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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