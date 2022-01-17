Adana'da yeğenini öldürdüğü öne sürülen sanığa 18 yıl hapis - Son Dakika

Adana'da aralarında husumet bulunan yeğenini, av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanık "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, yeğeni E.K'yi aracıyla seyir halindeyken av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürülen tutuklu H.İ. ile olayın azmettiricisi oldukları iddia edilen tutuksuz eşi A.İ. ve oğlu H.İ. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, H.İ'nin "tasarlayarak öldürme", olayın azmettiricisi oldukları iddia edilen sanığın eşi A.İ. ve oğlu H.İ'nin ise "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçlarından cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunmaları alınan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "haksız tahrik altında kasten adam öldürme" suçundan H.İ'yi 18 yıl, eşi A.İ'yi "silahla tehdit" suçundan 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı. H.İ'nin ise delil yetersizliğinden beraatine karar verildi.

Heyet, sanıkların mevcut hallerinin devamına da hükmetti.

Olay

Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Kaşoba Mahallesi'nde geçen yıl 19 Şubat'ta H.İ'nin, aralarında daha önceden husumet bulunan yeğeni E.K'yi, aracıyla seyir halindeyken av tüfeğiyle vurduğu iddia edilmişti. E.K. olay yerinde hayatını kaybetmiş, H.İ. tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında H.İ'ye ve azmettirici oldukları iddia edilen şüphelinin eşi A.İ. ve oğlu H.İ'ye de dava açılmıştı.