Gölde kaybolan 60 yaşındaki adamın cesedi bulundu

Adana'da yelkenlinin alabora olması sonucu Seyhan Baraj Gölünde kaybolan bir kişinin cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, dün saat 18.30 sıralarında Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. Mehmet Davran (60) ile kardeşi Metin Davran'ın göle açıldığı yelkenli, şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu. Suya düşen kardeşlerden Mehmet Davran bu sırada fenalaştı. Ağabeyini kurtarmak isteyen Metin Davran, rüzgar ve dalgalar yüzünden başarılı olamadı. Mehmet Davran gözden kaybolurken, Metin Davran da yelkenliye çıkarak çevredekilerden yardım istedi. Tekneyle kurtarılan Metin Davran, kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine su altı polisi yaptığı çalışmada Mehmet Davran'ı bulamadı.

Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tekneyle açılarak arama-kurtarma çalışmalarına yeniden başladı. Yapılan çalışmada Mehmet Davran'ın, cansız bedeni 30 metre derinlikte bulundu. Haberi alıp, bölgeye gelen Davran'ın eşi Sema Davran'ın, "İçim yanıyor, kalbim acıyor. Ben yokluğuna nasıl dayanacağım" diyerek gözyaşı dökmesi yürek burktu.

Dalgıç polislerce iskeleye çıkarılan Davran'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA