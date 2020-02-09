Adana'da yeni cezaevi kampüsünün inşaatı sürüyor - Son Dakika

Adana'da içerisinde 6 ceza infaz kurumundan oluşacak 2 bin 815 kişi kapasiteli Sarıçam Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü inşaatı hız kesmeden devam ediyor.



FETÖ'nün darbe girişiminin ardından cezaevlerindeki doluluk oranı arttı. Bu nedenle de mevcut cezaevleri yetersiz geldi. Cezaevlerinin fiziki şartlarını iyileştirmek için yüksek güvenlikli yeni nesil ceza infaz kurumlarını faaliyete geçirmek için başlatılan çalışmalar kapsamında Sarıçam ilçesine yeni ceza infaz kurumları ekleniyor.



737 bin 125 metrekare alan üzerine kurulan her biri 585 kişi kapasiteli 3 adet yüksek güvenlikli, 1 adet 420 kişi kapasiteli L tipi, 1 adet 240 kişi kapasiteli açık, 1 adet 400 kişi kapasiteli kadın açık olmak üzere toplam 6 adet ceza infaz kurumundan oluşan Sarıçam Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü inşaatı devam ediyor. İş makineleri ve vinçler, cezaevlerini bir an önce tamamlamak için aralıksız çalışıyor. Kampüs inşaatının 2021 yılının Nisan ayında tamamlanacağı öğrenildi.



Öte yandan, yine Sarıçam ilçesine 21 bin 836 metrekare alan üzerine kurulan toplam 2 bin 400 kişi kapasiteli 2 adet T tipi kapalı ceza infaz kurumu inşaatının Eylül ayında tamamlanacağı, 3 bin 283 metrekare alan üzerine kurulan 800 kişi kapasiteli tarım açık ceza infaz kurumu inşaatının da Eylül ayında biteceği öğrenildi. - ADANA