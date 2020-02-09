Adana'da yeni cezaevi kampüsünün inşaatı sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da yeni cezaevi kampüsünün inşaatı sürüyor - Son Dakika

Adana'da yeni cezaevi kampüsünün inşaatı sürüyor

6 saat önce

Adana'da içerisinde 6 ceza infaz kurumundan oluşacak 2 bin 815 kişi kapasiteli Sarıçam Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü inşaatı hız kesmeden devam ediyor.

Adana'da yeni cezaevi kampüsünün inşaatı sürüyor, System.String[]

Adana'da içerisinde 6 ceza infaz kurumundan oluşacak 2 bin 815 kişi kapasiteli Sarıçam Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü inşaatı hız kesmeden devam ediyor.


FETÖ'nün darbe girişiminin ardından cezaevlerindeki doluluk oranı arttı. Bu nedenle de mevcut cezaevleri yetersiz geldi. Cezaevlerinin fiziki şartlarını iyileştirmek için yüksek güvenlikli yeni nesil ceza infaz kurumlarını faaliyete geçirmek için başlatılan çalışmalar kapsamında Sarıçam ilçesine yeni ceza infaz kurumları ekleniyor.


737 bin 125 metrekare alan üzerine kurulan her biri 585 kişi kapasiteli 3 adet yüksek güvenlikli, 1 adet 420 kişi kapasiteli L tipi, 1 adet 240 kişi kapasiteli açık, 1 adet 400 kişi kapasiteli kadın açık olmak üzere toplam 6 adet ceza infaz kurumundan oluşan Sarıçam Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü inşaatı devam ediyor. İş makineleri ve vinçler, cezaevlerini bir an önce tamamlamak için aralıksız çalışıyor. Kampüs inşaatının 2021 yılının Nisan ayında tamamlanacağı öğrenildi.


Öte yandan, yine Sarıçam ilçesine 21 bin 836 metrekare alan üzerine kurulan toplam 2 bin 400 kişi kapasiteli 2 adet T tipi kapalı ceza infaz kurumu inşaatının Eylül ayında tamamlanacağı, 3 bin 283 metrekare alan üzerine kurulan 800 kişi kapasiteli tarım açık ceza infaz kurumu inşaatının da Eylül ayında biteceği öğrenildi. - ADANA

Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 09:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Prof. Övgün Ahmet Ercan'dan korkutan deprem uyarısı: 1. Ordu ivedilikle eğitilmelidir
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter'dan duyurdu: Hazırız, yarını bekleyin Son dakika: Trabzon ve Erzincan valiliklerinden çığ uyarısı geldi Kendilerine yardım eden rektörü tanımayıp "Teşekkür ederiz amca" dediler

Son Dakika Haberleri
15:41 Sevgililer gününe Aslışah Alkoçlar ile hazırlanın
15:41 Of Aman Nalan; Mustafa Keser'in Dişi Versiyonuydum
15:41 Kadir Şeker'in ifadesi ortaya çıktı
15:41 Cennet Mahallesi'nin Helga'sı Yunanistan'a gelin gitmiş
14:16 Saba Tümer'den olay paylaşım: 3 gündür Beckham'ın yattığı yatakta yatmışım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 15:54:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da yeni cezaevi kampüsünün inşaatı sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]