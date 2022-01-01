ADANA'DA YENİ YIL KUTLANDI - Son Dakika

ADANA'da koronavirüs salgını nedeniyle meydanlarda kutlama yapılmazken, halkın tercihi eğlence mekanları ve oteller oldu. Vatandaşlar, yeni yıl coşkusunu yaşarken, halkın güvenliği için teyakkuzda bulanan polis ise kentin pek çok noktasında asayiş uygulaması yaptı.

Kentin yeni yıl kutlamalarında sembol yerlerinden İstasyon Meydanı, 2022'ye girilirken koronavirüs salgını nedeniyle sessizliğine büründü. İstasyon Meydanı'na dikilen yılbaşı ağacı ve led ışıklarla yazılan '2022' önünde hatıra fotoğrafı çektiren vatandaş, daha sonra eğlenmek için kapalı mekanları tercih etti. Eğlence mekanları ve otellerin hazırlamış olduğu kutlamalara katılan vatandaşlar, yılbaşı coşkusunu doyasıya yaşadı.

POLİS, YILBAŞI GECESİ SOKAKTAYDI

Vatandaşların huzurlu bir yılbaşı geçirmesi için teyakkuzda bulunan Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin pek çok noktasında sabit yol kontrolü ve umuma açık mekan denetimlerinde bulundu. Şüpheli görülen araçları durduran ekipler, sürücülerin alkol muayenesini yapıp, kimlik kontrolünü gerçekleştirdi. Çeşitli suçlardan aranması olan kişileri gözaltına alan ekipler, alkollü şekilde direksiyon başına geçen sürücülere ise para cezası uyguladı. Umuma açık mekanları da denetleyen ekipler, kurallara uymayan işletmelere yaptırım uyguladı. Ekiplerin, sabahın ilk saatlerine kadar çalışmalara devam edeceği öğrenildi.