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Adana'da yeni yılın ilk kavgası: 1 yaralı - Son Dakika

Adana'da yeni yılın ilk kavgası: 1 yaralı

01.01.2022 00:59

Adana'da yeni yılın ilk dakikalarında iki grup arasında "yan bakma" meselesi yüzünden bıçaklı kavga çıktı.

Adana'da yeni yılın ilk dakikalarında iki grup arasında "yan bakma" meselesi yüzünden bıçaklı kavga çıktı. Kavgada bir genç suratından bıçaklanarak yaralandı. Ambulans gelene kadar yaralıya ilk müdahaleyi çarşı ve mahalle bekçileri yaptı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi Toros Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yeni yılı kutlamak için cadde üzerinde eğlenen iki grup arasında "yan bakma" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen bir genç suratından bıçaklanarak yaralandı. Kavgayı gerçekleştiren şüpheliler ise genci bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri gelene kadar yaralı gence ilk müdahaleyi çarşı ve mahalle bekçileri yaptı. Yaralı genç sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

(Süleyman Cenk İdaye/ İHA)

Adana'da yeni yılın ilk kavgası: 1 yaralı
Adana'da yeni yılın ilk kavgası: 1 yaralı
Adana'da yeni yılın ilk kavgası: 1 yaralı

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Ambulans, Seyhan, kavga, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adana'da yeni yılın ilk kavgası: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da yeni yılın ilk kavgası: 1 yaralı - Son Dakika
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